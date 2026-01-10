- Дата публикации
- Украина
- 576
- 1 мин
Воскресенье со свечами и фонариками: "Укрэнерго" объявило графики отключений на 11 января
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что в воскресенье, 11 января, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений.
Ситуация в энергосистеме остается сложной после массированных российских атак . Страны продолжает приходить в себя от ударов врага. В воскресенье, 11 января, по всей территории Украины будут применяться меры по ограничению потребления.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Кого будут отключать
Диспетчерский центр сообщил лимиты потребления на завтра, 11 января . Ограничения коснутся всех категорий потребителей:
Бытовые потребители: будут действовать графики почасовых отключений (ГПО).
Промышленность: будут применяться графики ограничения мощности (ГОП).
Главная причина — дефицит в энергосистеме, вызванный повреждениями оборудования в результате российских ракетно-дроновых атак.
Где узнать график
В Укрэнерго напоминают, что ситуация может меняться динамично. Точное время отключения света по конкретному адресу определяют местные операторы системы распределения (облэнерго).
«Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе», – говорится в сообщении.
Подробные графики отключений для всех очередей также публикуют интернет-ресурсы местных властей и СМИ.
Энергетики также обращаются к украинцам с просьбой: когда свет появляется по графику, потребляйте его бережно и не включайте одновременно несколько мощных электроприборов. Это поможет уменьшить нагрузку на сеть и ускорить восстановительные работы.
Напомним, сейчас в Украине сотни тысяч человек остаются без света . В некоторых регионах не действуют графики, продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предварительной атаки и непогоды.