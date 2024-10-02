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Восьмая жертва атаки: в больнице погиб мужчина, который был ранен в результате удара 4 сентября

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Восьмая жертва атаки: в больнице погиб мужчина, который был ранен в результате удара 4 сентября

Богдан Криль, погибший в результате обстрела Львова 4 сентября

Это уже восьмая жертва кровавого удара РФ.

Оборвалась еще одна жизнь в результате жестоких ракетных обстрелов Львова 4 сентября. В больнице погиб мужчина, который получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил Андрей Садовый.

Человек, которого убили россияне, — Криль Богдан Андреевич, 1955 года рождения. Он стал восьмой жертвой циничного нападения России.

“29 дней он находился в критическом состоянии в реанимации, но жизнь, к сожалению, спасти не удалось. Соболезнование родным! Вечная Память”, — отметил мэр города.

Напомним, российская армия устроила обстрел Львова ракетами и дронами 4 сентября. Враг повредил жилые дома, автомобили. Многие пострадали и погибли.

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