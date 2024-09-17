Восьмерых украинцев отмечены наградой "Герой-спасатель года": кто они

В День спасителя президент Владимир Зеленский встретился с личным составом Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, поздравил с праздником и отметил государственными наградами.

В День спасателя, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды самым отважным спасателям страны.

Об этом сообщает Офис президента.

Одним из важных моментов этого события стало награждение лауреатов Всеукраинской акции "Герой-спасатель года". Восемь украинцев и украинок получили награду за невероятное мужество и самопожертвование в условиях угрозы жизни. Эти люди, несмотря на опасность, спасали других.

Кто получил награду "Герой-спасатель года"

Челюстно-лицевой хирург "Охматдета" Олег Голубченко. 8 июля этого года во время российского ракетного удара он производил операцию. Медтехника вышла из строя, но хирург нашел альтернативные варианты поддержания дыхания и вынес ребенка в укрытие. Несмотря на ранения, помогал спасателям и волонтерам разбирать завалы больницы.

Курсант Харьковского национального университета внутренних дел Артём Макаров. В апреле спас восьмилетнего мальчика, которого пыталась утопить собственная мать.

Полицейский офицер Новопольского общества Андрей Бибик. В одном из сел заметил густой дым у домов. Горела хозяйственная постройка, огонь мог распространиться на дома. Андрей Бибик спас 13-летнюю девочку, младенца и двух собак.

Специалист отделения персонала ГСЧС в Запорожской области Юлия Оголихина. Во время отдыха заметила в бассейне тонущего ребенка. Она вынула девочку из воды и оказала первую медицинскую помощь.

Военнослужащий ВСУ Андрей Лубенец. Тяжело ранен на войне, в сентябре в прошлом году вблизи пруда услышал крик 17-летнего парня. Несмотря на поврежденную ногу, Андрей доплыл до него и одной рукой толкал 20 метров. Патрульные полицейские помогли извлечь парня из воды и реанимировать.

Электромонтажник строительного гипермаркета Игорь Калашник. В мае этого года после попадания российских авиабомб в гипермаркет полностью обесточил здание и помог эвакуироваться четырем посетителям из задымленной зоны. Кроме того, вытащил из помещения генераторные бочки с горючим, чтобы предотвратить новый взрыв.

Радиотелефонистка ГСЧС Полина Шолох. Находясь на автомойке, услышала крики женщины. Рядом с ней лежал мальчик без признаков жизни, которую достали из сливной ямы. Полина немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации, и через несколько минут мальчик дышал.

Учитель физкультуры Александр Жук. У озера услышал крики о помощи и увидел трех девушек в воде. Одна из них была уже без сознания и тянула подругу ко дну. Александр спас двух из воды, а третья девушка смогла добраться до берега самостоятельно.

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