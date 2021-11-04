Воспитывает четырех детей: полиция разыскала мать, которая в Тернопольской области оставила посреди улицы младенца

Воспитывает четырех детей: полиция разыскала мать, которая в Тернопольской области оставила посреди улицы младенца

Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.

В Тернопольской области разыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Это – 30-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

В полиции сообщили, что младенца у заброшенного здания нашла 14-летняя девушка, которая шла мимо и услышала плач. Несовершеннолетняя отнесла новорожденного в местный магазин, работники которого вызвали полицию.

Правоохранители установили личность матери младенца. Это – 31-летняя жительница одного из сел Чертковского района. Женщина вместе с мужчиной воспитывают четырех детей. Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.

"Женщина объясняет, что она не осознавала своих действий. А потому совершила такой поступок", — говорит спикер Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.

В полиции открыли производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

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