Воспитывает четырех детей: полиция разыскала мать, которая в Тернопольской области оставила посреди улицы младенца

Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.
В Тернопольской области разыскали женщину, которая в поселке Толстое Чертковского района посреди улицы бросила младенца. Это – 30-летняя местная жительница, которая вместе с мужем воспитывает четырех детей.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
В полиции сообщили, что младенца у заброшенного здания нашла 14-летняя девушка, которая шла мимо и услышала плач. Несовершеннолетняя отнесла новорожденного в местный магазин, работники которого вызвали полицию.
Правоохранители установили личность матери младенца. Это – 31-летняя жительница одного из сел Чертковского района. Женщина вместе с мужчиной воспитывают четырех детей. Свой поступок женщина объяснила послеродовой депрессией.
"Женщина объясняет, что она не осознавала своих действий. А потому совершила такой поступок", — говорит спикер Нацполиции Тернопольской области Сергей Крета.
В полиции открыли производство по ч.2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины. Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.
Читайте также:
- Спасительницей для заброшенного на руинах новорожденного мальчика в Тернопольской области стала 14-летняя школьница
- Перевел деньги маме и купил авто: в Тернопольской области мужчина оформил на коллегу кредит в размере 280 тыс. грн.
- В Днепропетровской области поминальный ужин закончился убийством