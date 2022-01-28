Воспитывали ненавидеть: экс-военный рассказал об издевательствах в части Нацгвардии, где служил Артемий Рябчук

Мужчина рассказал, что из-за психологического давления в части его госпитализировали.
Бывший военнослужащий части Нацгвардии, в которой 20-летний срочник Артемий Рябчук расстрелял пять человек, рассказал о давлении и "особых методах воспитания".
Об этом пишет "Суспильне".
Бывший служащий воинской части 3021 в Днепре Сергей Грищенко рассказал, что руководство части давило на солдат. Он отметил, что докладывал об этом в управление Нацгвардии еще в 2018 году, однако его тогда игнорировали.
Сергей Грищенко также рассказал, что командование воинской части использовало "особые методы воспитания", заключавшиеся в создании ненависти между офицерами и солдатами.
"В этой воинской части — чрезвычайное психологическое давление. Недаром два солдата там совершили самоубийства именно по этим причинам. Только они были более подавлены морально, чем Артем. Я сам был в похожем состоянии, попал в больницу. Не оправдываю действий Артема, преступление нельзя оправдать. Я просто рассказываю, какая ситуация там была", – говорит мужчина.
Напомним:
- Расстрел 20-летним Артемием Рябчуком 5 человек в Днепре показал, что в структуре Национальной гвардии есть серьезные проблемы. Родители срочников, дети которых загадочно погибли во время службы в части расстрела, рассказали, что над солдатами могли издеваться.
- Подозреваемый в убийстве пяти человек 20-летний Артемий Рябчук в суде признал вину и раскаялся. Он отметил, что ему жаль тех людей, которым он причинил боль.
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