Воспользовалась физическим превосходством: в Харькове женщина на первом свидании ограбила ухажера

Суд вынес приговор грабительнице.

В Харькове женщина познакомилась с мужчиной через приложение Tinder, а на первом свидании его дерзко ограбила. Суд вынес приговор грабительнице — 1 год лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда Харькова, передает Depo.Харьков.

Следствием установлено, что в марте этого года обвиняемая через приложение Tinder познакомилась с мужчиной. Она пригласила его на свидание вечером.

Около 22:00 женщина приехала в условленное место на такси. Оттуда она забрала ухажера и приказала таксисту ехать в сторону кладбища. Там, выйдя из авто, женщина отвела мужчину на расстояние около 20 метров. В безлюдном месте она, угрожая новому знакомому, который был физически слабее и меньше нее телосложением , отобрала у него телефон Apple и 200 долларов США. После ограбления женщина вернулась к такси, села и ухала.

Суд признал обвиняемую виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины и назначила ей наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком в один год.

Напомним, что в Киеве пьяная беременная женщина обокрала авто и подралась с патрульными.

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