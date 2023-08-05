Воспользуйтесь позже: в "Дие" предупредили о приостановлении работы некоторых услуг

Некоторые услуги в сервесе "Дия" будут недоступны.

В реестрах актов гражданского состояния проводят технические работы, так что связанные с ними услуги на портале "Дия" будут недоступны.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Действия".

Что и когда не будет работать

Работа услуг приостановлена на такой промежуток времени: сегодня с 18:00 до 07:00 понедельника. Следовательно, пользователям советуют воспользоваться позже следующими сервисами:

заявление о браке;

есть Малютка;

дубликаты и выписки о рождении, смерти, регистрации, расторжении брака и об изменении имени.

"Уже в понедельник (7 августа – ред.) услуги будут работать как всегда", – отметили в "Дие".

Напомним, в сервисе государственных услуг онлайн "Дие" 2 августа вернули и усовершенствовали одну из самых популярных услуг – смену места жительства.

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