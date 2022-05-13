Восстанавливаются после оккупации: владелец фермы по выращиванию шампиньонов рассказал, когда грибы появятся на полках магазинов

На украинском рынке ощутимый дефицит шампиньонов.

Владелец фермы по выращиванию шампиньонов – одной из крупнейших в Украине – Николай Левет рассказал о планах предприятия, которое обстреляли российские оккупанты.

Этой весной должны были собрать почти 300 тонн грибов для торговых сетей, но 24 февраля в Пилиповку Киевской области пришла война и ферму за несколько дней пришлось покинуть всему персоналу.

"Это было подготовлено к выращиванию грибов — все пропало. Испортилось, погнило, поцвело. И сейчас мы готовим помещение. Как видите в это помещение попал снаряд, находится он в помещении, пробило крышу, повреждений немного сделал", — показал Николай последствия оккупации .

Огромные цеха с грибами за 2 месяца были без присмотра. Все проросло плесенью. Урожай и удобрение – теперь перегной. Тракторы вывезли многомиллионный товар на огороды крестьян.

Однако Михаил решил: нужно работать дальше. Собрал небольшую команду из местных, теперь ремонтируют постройки и оборудование.

"Таких установок немало у нас, осколками избиты, снаряд попал сюда, разбиты 3 камеры. Небольшой обломок пробивает трубу насквозь, там вырезать надо. Уже 2 недели этим занимаемся, восстанавливаем", — поделился предприниматель.

Женщины моют камеры от плесени.

"Это единственный доход был. 3 камеры за день мою", "Не ездили мы на Польшу, никуда и не собираемся. Мы любим это, грибы любим, есть любимо, выращивать, собирать и резать. Руководство у нас очень хорошее. Это все не очень страшное и постепенно все сделается. Рабочих хватает. Есть строители, все отстроится, просто нужно время", — рассказали работницы.

Чтобы восстановить на предприятии все то, что уничтожила вражеская армия РФ, фермеру нужно как минимум 3 миллиона гривен.

"Такой оборотки сейчас нет. Мы надеемся на то, что государство предложило. Надо фактически возобновлять финансы, чтобы закупить снова все. Поэтому надеемся только так. Фактически это будет очень долго, черепашьими шагами", — сказал Николай.

На украинском рынке дефицит шампиньонов ощутим, но поступление крупных партий к полкам магазинов ожидается уже во второй половине мая. Предприниматель Николай точно убежден, что дело своей жизни покинуть не может и дальше возрождать бизнес в своей стране.

"Вкладывались ресурсы, все знания и желания. Мы не смотрели, когда мы ложимся спать, когда просыпаемся. Мы восстановим, вдохновение восстановить есть и будем продолжать. Первые грибы после войны увидим где-то 5-10 июня. Все будет Украина! Все будет хорошо! Восстановимся! Надо работать, не опускать руки", — подытожил владелец фермы.

Владелец фермы по выращиванию шампиньонов на Киевщине после оккупации взялся восстанавливать свое предприятие

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