Восстание Пригожина в России: как украинцы реагируют на события в РФ

В России продолжается военное восстание "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным. Известно, что они захватили несколько городов на пути в Москву.

Украинские соцсети взорвались мемами из-за военного мятежа Пригожина.

ТСН.ua собрал самые смешные из них.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России и вошли в Ростов, впоследствии главарь боевиков заявил о "взятии" Воронежа. Все, что известно о бунте, — в онлайн-трансляции ТСН.ua.

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