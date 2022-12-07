Восстановить 100% энергосистемы, какой она была до начала ракетного террора РФ, сейчас невозможно - Зеленский

Больше всего отключений - в Киеве и области, во Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой, Житомирской областях и в Закарпатье.

Несмотря на колоссальную работу энергетиков, возобновить энергосистему на 100% после российских атак невозможно.

Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в традиционном видеообращении поздно вечером 7 декабря.

Также читайте Обстрел Курахово: Зеленский сообщил о росте числа жертв

Зеленский подчеркнул, что энергетический фронт – "это постоянный наш пункт повестки дня – и на Ставке, и на правительственном уровне".

"Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти ежедневно добавляем еще объем. Но стоит не забывать – и не забывать всем, – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Именно поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений", — сказал он.

По его словам, по состоянию на вечер 7 декабря больше всего отключений - в Киеве и области, во Львовской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой, Житомирской областях и в Закарпатье.

"И я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнеса, работников коммунальных предприятий и местных властей, которые делают все возможное, чтобы облегчить положение для людей", — добавил лидер Украины.

Более 1000 ракет и снарядов атаковали энергосистему Украины

С начала октября Россия при обстреле энергообъектов Украины выпустила более 1000 ракет и снарядов. Как следствие — энергосистема понесла большой ущерб. Теперь есть большой дефицит генерирующих мощностей, а соответственно и электроэнергии в системе. Особенно это чувствуется в первые четыре дня после массированных атак, пока система восстанавливает способность вырабатывать электроэнергию.

Во время последней массированной ракетной атаки РФ по Украине 5 декабря попадали как в объекты генерации, так и в подстанции. Тогда страна-агрессорка выпустила около 70 ракет, 60 из которых удалось сбить.

Читайте также: