Восстановление авиасообщения: Данилов назвал 4 главных момента

По словам секретаря СНБО, сегодня рассматривается несколько предложений по возобновлению.

Восстановление авиасообщения очень важно для Украины, потому что речь идет о приезде представителей тех или иных стран. Однако необходимо обеспечить непосредственную защиту аэродромов, подготовку и сертификацию соответствующей инфраструктуры и т.д.

Об этом во время единственного телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что касается вопроса авиасообщения, имейте в виду, что это очень важный для нас вопрос. Потому что сегодня, когда речь идет о приезде в нашу страну представителей тех или иных стран то по вопросу бизнеса, то по каким-то другим вещам — это очень-очень важный компонент.", – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, сегодня рассматривается несколько предложений, однако есть четыре ключевых компонента, которые нужно решить.

Как сказал Данилов, это непосредственная защита аэродромов, подготовка и сертификация соответствующей инфраструктуры, задействование механизма страхования и поиски компании, которая приступит к таким перелетам.

"Но я думаю, что совместными усилиями все эти вопросы мы обязательно закроем, и рано или поздно мы сможем воспользоваться нашим небом", – добавил он.

Из аэропорта "Борисполь" 19 декабря вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Как стало известно, рейс был техническим – самолет переправили из Украины в один из аэропортов в Европе.

Читайте также ведущие новости дня: