Восстановление авиасообщения в Украине: в ОПУ рассказали, какие аэропорты планируют открыть

О возможности возобновления авиасообщения летом Шурма сказал, что не готов назвать конкретные сроки.

Украина прилагает значительные усилия для восстановления авиасообщения из Киева и Львова.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе, передает "Интерфакс-Украина".

"Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине... Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать", – заявил он.

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По словам Шурмы, наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения, это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

"Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных им мест, они не придут и ничего не сделают", – констатировал замглавы ОП.

В ответ на вопрос, действительно ли власти Украины рассматривают вопрос об открытии аэропортов в Киеве (международный аэропорт "Борисполь") и Львове, он сказал, что оба аэропорта рассматривают, но в то же время "основной фокус" направлен на "Борисполь".

О возможности возобновления авиасообщения летом Шурма сказал, что не готов назвать конкретные сроки.

"Послушайте, имеем внутреннюю дорожную карту и график. Вы правы, но я не хочу называть какие-то конкретные сроки... Если бы это зависело только от нас. Возможно, я был бы готов публично взять на себя обязательство, но думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%", – заявил он, добавив, что возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров, независимых регуляторов, страховых компаний. Кроме того, успех этого решения будет зависеть, в частности, и от способности Украины обеспечить физическую безопасность полетов.

"Наша команда и военные тесно сотрудничают с израильскими коллегами по изучению их опыта. Мы абсолютно уверены, что нам это удастся", – заявил замглавы ОП.

Кроме того, сказал он, не менее важно получение одобрения европейского регулятора IATA и поиск надежных страховых механизмов, чтобы лизингодатели смогли без опасений предоставить воздушные суда.

"И здесь перед нами стоит та же задача: создать правильные инструменты риска, чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть", – подытожил Шурма.

Напомним, в середине 2023 года ирландская Ryanair сообщила, что не исключает возобновления небольшого количества рейсов в Украину при условии успешных переговоров страны о частичном открытии воздушного пространства.

О намерении среди первых возобновить полеты из Украины, как только это будет позволено, заявили и в украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Напомним, из аэропорта "Борисполь" 19 декабря 2023 вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Как стало известно, рейс был техническим – самолет переправили из Украины в один из аэропортов в Европе.

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