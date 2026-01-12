Восстановление электроснабжения в Киеве и области: когда отменят аварийные отключения

Отключение света / © iStock

В Киеве и Киевской области завершен ключевой этап аварийно-восстановительных работ по восстановлению электроснабжения, однако в столице и ряде регионов еще действуют аварийные графики отключений из-за сложных погодных условий и значительной нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак на брифинге.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям энергетиков, которые работали практически в круглосуточном режиме, завершен ключевой этап аварийно-восстановительных работ. В столице действуют экстренные отключения на части правого и на левом берегу», — отметил Андарак.

По его словам, сейчас в Киеве и Киевской области продолжается постепенный переход от аварийных ограничений к прогнозируемым графикам почасовых отключений.

«Энергетики делают все возможное, чтобы этот процесс прошел как можно быстрее», — подчеркнул замминистра.

В то же время из-за неблагоприятных погодных условий на Киевщине был обесточен 161 населенный пункт. Также перебои с электроснабжением зафиксированы в других регионах страны: в Закарпатской области без света остались 48 населенных пунктов, в Днепропетровской — 36, на Черниговщине — 15.

«Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий. Сейчас почти во всех регионах действуют графики почасовых отключений», — сообщил Андарак.

Он уточнил, что аварийные графики сейчас применяются в Киеве и Киевской области, а также в Одесской, Харьковской и Донецкой областях. Продолжительность таких ограничений может зависеть от дальнейшего снижения температуры воздуха.

«Поэтому просим отнестись к этой ситуации с пониманием», — отметил представитель Минэнерго.

Кроме того, во всех регионах Украины продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

«Мы благодарим всех наших потребителей за терпение и понимание ситуации. Ваша несокрушимость восхищает, чувство юмора украинцев вдохновляет», — подчеркнул Андарак.

Он подчеркнул, что энергетики работают непрерывно и в сложных условиях, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение.

«Мы понимаем, что нынешняя ситуация в энергетике — это не только неудобства. Для многих это вопрос выживания, особенно для детей, людей с инвалидностью, пожилых людей и тех, кто нуждается в медицинских процедурах», — отметил он.

В связи с этим заместитель министра призвал украинцев помогать друг другу.

«Одолжить павербанк, зарядную станцию, генератор, предоставить приют в теплом помещении или помочь с продуктами. Ведь сейчас Украина — это один большой пункт несокрушимости», — подытожил Андарак.

Напомним, ранее мы писали о том, что во всех областях 12 января применят графики почасовых отключений электроэнергии.