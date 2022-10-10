Восстановление электроснабжения во Львовской области может длиться более 24 часов

Из-за утреннего ракетного удара и взрывов во Львове продолжаются перебои с мобильной связью, часть населенных пунктов области остается без электроснабжения. Читайте последние новости Львова на ТСН.ua.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что " специалисты Львовоблэнерго работают над тем, чтобы максимально быстро возобновить питание. Но восстановление может длиться и более 24 часов. Учитывая это, просим жителей тех населенных пунктов, в которых есть электричество, использовать его только при необходимости ".

Также он попросил жителей Львовщины максимально снизить использование электроэнергии в период с 17:00 до 23:00. Так можно будет пройти критические нагрузки на энергосистему.

Поэтому лучше не использовать бойлеры, электрообогреватели, микроволновые печи, посудомоечные машины и т.п. — именно они относятся к тем приборам, которые тратят больше энергии.

Напомним, что большая часть Львова все еще остается без электроэнергии из-за ракетных обстрелов Львова, совершенных Россией утром 10 октября 2022 года. Львовянам советуют оставаться дома и не выходить без необходимости, а также возвращаться домой до того, как стемнеет, ведь уличное освещение не работает.