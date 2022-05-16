Восстановление фиксации нарушений: с начала войны водители решили, что правила дорожного движения отменили

Восстановление фиксации нарушений: с начала войны водители решили, что правила дорожного движения отменили

Алексей Белошицкий рассказал о нарушении правил дорожного движения и камер видеофиксации.

Во время военного положения очень много дорожно-транспортных происшествий произошло из-за грубого нарушения правил.

Об этом первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал в выпуске "Завтрак с 1+1".

Для устранения основной причины аварий в Украине с начала полномасштабной войны и уменьшения количества аварий на дорогах было одобрено возобновление работы камер видеофиксации.

В то же время Белошицкий сказал, что по сухой статистике, с 24 февраля количество ДТП с пострадавшими и погибшими снизилось на 50%.

"Но вы понимаете, что этому предшествует очень много факторов, и сама статистика является неполной и требует дополнительного анлаза", — добавил Белошицкий.

По его словам, камеры видеофиксации, да и вообще вся система, имеют самый высокий уровень защиты от кибератак.

"Камеры автофиксации не являются системой видеонаблюдения. Они фиксируют само нарушение ПДД, а не просто всю ситуацию на дороге. Если сравнить с системой видеонаблюдения, это значительно более защищенная система", — добавил он.

Относительно областей, где не будут запускать камеры видеофиксации, Белошицкий назвал области, где ведутся активные бои.

"С сегодняшнего дня систему запустили в 20 городах Украины. Области, где идут активные бои, а также там, где камеры по техническим или стратегическим причинам пока не должны работать, мы их не включали. К началу военного положения было 270 камер. В настоящее время есть 128 включенных ", – добавил он.

Ранее камеры автоматической фиксации отключали преимущественно в стратегических целях. Однако из-за увеличения количества аварий их пришлось возобновить.

Напомним, в Киеве от 16 мая увеличилась продолжительность работы общественного транспорта. Следовательно, метро в столице будет работать с 6:00 до 22:00, а наземный транспорт – 06:00 до 22:30.

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