Восстановление, финансы и оборонка: Шмыгаль наметил основные акценты правительства на 2024 год

Во время заседания Кабмина 3 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль наметил приоритеты правительства на следующий год.

Денис Шмыгаль на заседании правительства подчеркнул, что главное сейчас – безопасность, восстановление и финансирование обороны.

Состояние энергосистемы

По словам Шмыгаля, энергосистема Украины остается сбалансированной, дефицит мощности не наблюдается, графики плановых отключений не применяются. Электроснабжение в Киевской области после массированных обстрелов возобновлено для всех семей.

Программа еВосстановление

Премьер говорит, что на ремонт жилья в прошлом году государство выплатило гражданам 2,2 млрд грн. Теперь открыта возможность использования жилищных сертификатов для покупки недвижимости людям, чьи квартиры были полностью разрушены. В этом году украинцы также смогут получить средства за ремонты, которые они уже сделали раньше.

Замороженные активы России

2024 одна из ключевых задач – это направление замороженных на Западе активов РФ на украинское восстановление. Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи средств. Вместе с нашими дипломатами, мы постоянно работаем над этим вопросом.

Зарплаты и пенсии

Шмыгаль рассказал, что 1 января в Украине обновился ряд социальных стандартов:

минимальная зарплата выросла на 6% с 6700 грн до 7100 грн. Еще одно ее повышение запланировано на весну;

прожиточный минимум увеличился в среднем на 12%, до 2920 грн;

минимальная пенсия в Украине повысилась с 2093 грн до 2361 грн. В планах – индексация пенсий с 1 марта.

Финансовое состояние Украины

42,6 млрд долларов внешнего финансирования привлечено в 2023 году. Из них 27% – это грантовые средства. Потребности на этот год – более 37 млрд долларов. По словам премьера, Украина также рассчитывает на помощь партнеров.

Повышаются также собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые. По словам Шмыгаля, более 1,1 трлн грн налогов, сборов и других платежей поступило в общий фонд госбюджета в прошлом году.

"Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн – на закупку, производство и ремонт вооружения", – рассказал глава правительства.

Украинский оборонно-промышленный комплекс

Шмыгаль также рассказал, что производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. Амбициозная цель на текущий год – рост в шесть раз.

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