Восстановление моста близ Стоянки на завершающем этапе: в ОП показали видео

Восстановление моста близ Стоянки на завершающем этапе: в ОП показали видео

Временный мост вместо разрушенной переправы возле Стоянки Киевской области откроют для движения транспорта уже в ближайшее время.

Видео с ходом восстановительных работ на объекте опубликовал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

«Мост будет открыт в ближайшие дни», – рассказал он.

Как ранее заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, мост вблизи Стоянки на Житомирской трассе был разрушен в первые дни войны, что затруднило транспортное сообщение с Киевом.

Работы на трассе стартовали в начале апреля. Дорожники провели расчистку проезжей части от уничтоженных автомобилей и техники, демонтировали разрушенный мост и оперативно построили временную переправу.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Романовке открыли движение временным мостом, соединяющим Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель с Киевом.