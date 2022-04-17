Восстановление моста близ Стоянки на завершающем этапе: в ОП показали видео

Временный мост вместо разрушенной переправы возле Стоянки Киевской области откроют для движения транспорта уже в ближайшее время.
Видео с ходом восстановительных работ на объекте опубликовал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
«Мост будет открыт в ближайшие дни», – рассказал он.
Как ранее заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, мост вблизи Стоянки на Житомирской трассе был разрушен в первые дни войны, что затруднило транспортное сообщение с Киевом.
Работы на трассе стартовали в начале апреля. Дорожники провели расчистку проезжей части от уничтоженных автомобилей и техники, демонтировали разрушенный мост и оперативно построили временную переправу.
Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в Романовке открыли движение временным мостом, соединяющим Ирпень, Бучу, Гостомель и Ворзель с Киевом.