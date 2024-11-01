Восстановление "Охматдет": Ляшко сообщил, как продвигаются работы в крупнейшей детской больнице Украины

Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 1 ноября, заявил, что киевская детская больница "Охматдет", поврежденная российской ракетой в начале июля этого года, готова к работе в осенне-зимний период.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Выбор подрядчика на эти работы [восстановление "Охматдет" – ред.] был проведен на площадке Prozorro, и торги, которые там состоялись, позволили сэкономить два миллиона гривен. Эти работы сегодня сделаны на 70%", – сообщил Ляшко.

Министр также заверил, что больница сможет полноценно работать в осенне-зимний период.

"Охматдет сегодня работает, лечит детей и возобновил свою деятельность почти по всем оперативным вмешательствам. Мы провели тендер, провели первоочередные аварийные работы, и Охматдет готов к работе в осенне-зимний период. В то же время речь идет о детях и о сложном проекте, который делался под Евро-2012, мы поняли, что здесь нужно не торопиться, а делать качественно. Мы привлекли международную инженерную компанию, которая будет службой заказчика сопровождаться", – добавил глава Минздрава.

По его словам, уже близки к завершению экспертиза поврежденных сооружений, технический отчет, а также экспертиза цен и качества стройматериалов. После их завершения начнутся проектные работы.

"По результатам отчета институт рекомендовал разработать проект, получить разрешение СС-3 на начало строительства и завершить строительство, потому что большое количество сетей было повреждено и там нужно восстанавливать все четко по проекту", – пояснил министр.

Ляшко также сообщил, что старый хирургический корпус №11 специалисты признали аварийным.

"Охматдет создал стратегический совет у себя по развитию среди специалистов. Они написали медицинскую задачу. Эта медицинская задача передана сегодня Всемирному банку, который работает вместе с нами и готов взяться за полное восстановление этого корпуса", – уточнил министр здравоохранения.

Напомним, совет по восстановлению "Охматдета" сформировал новый состав. В частности, в него вошли участники консультативно-совещательного органа.

Читайте также: