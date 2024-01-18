Восстановление по-российски: квартиры мариупольцев затапливает после "ремонта" от РФ

Враг умеет только разрушать и убивать, никак не улучшать.

В Мариуполе оккупанты осуществляют так называемый "ремонт" в квартирах местных жителей. Правда, после него все ухудшается. Так, в одном из домов дома людей затапливает водой.

Об этом говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

Квартиры мариупольцев затапливает после «ремонта» от РФ

К примеру, после восстановления по-российски дома на улице Азовстальской, 168 квартиры заливает дождем. Жители многоэтажки вынуждены самостоятельно бороться со скапливающейся на крыше водой.

"Возникает настоящее "озеро". Слив сделали выше, чем надо. Вся вода скапливается теперь. "Молодцы", — жалуются мариупольцы.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе жители жалуются на неубранные от снега дороги. В городе произошел ледовый коллапс.

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