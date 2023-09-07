"Восстановление по-русски": мариупольцы вынуждены жить в аварийных квартирах без газа, света и воды

Российские войска превратили жизнь людей в Мариуполе в ад.
Так, мариупольцы вынуждены проживать в аварийных квартирах без света, воды и газа. Они непригодны для жизни.
Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
Ни газа, ни света, ни воды
Как отмечают в горсовете, в доме по улице Новороссийска, 10 три подъезда сгорели во время российских обстрелов в марте 2022 года. Традиционно оккупанты пообещали ремонты квартир "под ключ". Но на самом деле все получилось по-другому – после так называемого ремонта квартиры так и остались непригодными для жизни.
"Они установили стены и перекрытия и все. Квартиры черные, горелые. У них невозможно жить", – рассказывают жители.
Более того:
- в части дома нет газа, воды и электроснабжения;
- из-за непригодных к эксплуатации труб прорвало канализацию;
- затопило подвал, дышать людям нечем.
К сожалению, никакие жалобы не помогают. Колоборанты ответили, что сотрудников "Горводоканала" нет, потому что они митингуют против невыплат зарплат.
"Такова реальная жизнь под оккупацией. Равнодушие и выживание", — подытожили в горсовете.
Ранее отмечалось, что оккупанты в Мариуполе начали класть дороги. Это нужно для пропагандистской картины.
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