"Восстановление по-русски": мариупольцы вынуждены жить в аварийных квартирах без газа, света и воды

Российские войска превратили жизнь людей в Мариуполе в ад.

Так, мариупольцы вынуждены проживать в аварийных квартирах без света, воды и газа. Они непригодны для жизни.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Мариупольцы вынуждены жить в аварийных квартирах без газа, света и воды

Ни газа, ни света, ни воды

Как отмечают в горсовете, в доме по улице Новороссийска, 10 три подъезда сгорели во время российских обстрелов в марте 2022 года. Традиционно оккупанты пообещали ремонты квартир "под ключ". Но на самом деле все получилось по-другому – после так называемого ремонта квартиры так и остались непригодными для жизни.

"Они установили стены и перекрытия и все. Квартиры черные, горелые. У них невозможно жить", – рассказывают жители.

Более того:

в части дома нет газа, воды и электроснабжения;

из-за непригодных к эксплуатации труб прорвало канализацию;

затопило подвал, дышать людям нечем.

К сожалению, никакие жалобы не помогают. Колоборанты ответили, что сотрудников "Горводоканала" нет, потому что они митингуют против невыплат зарплат.

"Такова реальная жизнь под оккупацией. Равнодушие и выживание", — подытожили в горсовете.

Ранее отмечалось, что оккупанты в Мариуполе начали класть дороги. Это нужно для пропагандистской картины.

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