Восстановление по-российски: в Мариуполе подсчитали, сколько людей осталось без жилья

Российские оккупанты умеют только уничтожать, лгать и убивать.

В Мариуполе без жилья осталось более 50 тысяч человек. Рассчитывать на квартиры, зная врага, не приходится.

Об этом в своем телеграм-канале написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Людям россияне не будут помогать

Немного свежих цифр по Мариуполю изнутри:

Снесено многоэтажных домов – 465.

Общее количество квартир в снесенных домах – 33 480.

В общей сложности планируется раздать квартир мариупольцам в течение 2023-2024 года – 4 894.

Так, уничтожено около 28 568 квартир. По среднему расчету, 57 172 человека остались и останутся без жилья в период оккупации. Как подчеркнул Андрющенко, это такое себе "восстановление".

Кроме того, строительство бесплатных квартир взамен утраченного жилья не планируется. Только ипотека и служебное жилье для нужд оккупационных властей.

"Привет, подождуны. Где жить будете? О воображаемых 280 тысячах, которые вернулись домой, вообще промолчу…" – констатировал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполеоккупанты восстанавливают почти разрушенные квартиры. Условий для жизни там нет. Так, происходит банальное отмывание денег.

Вместо обещанных квартир людей также селят в общежития.

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