Восстановление после ракетного удара: Зеленский перечислил самые проблемные регионы

В Харькове до сих пор у многих абонентов нет электроснабжения, в Житомире тоже вероятны отключения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о восстановлении объектов инфраструктуры после российского террористического ракетного удара, нанесенного в ночь на 9 марта.

Об этом он говорил в традиционном вечернем обращении в пятницу, 10 марта.

По словам президента, в Харькове все еще многие абоненты отключены, в городе также проблемы со связью.

"Удалось подать электричество на критическую инфраструктуру, все службы работают, чтобы возобновить энергоснабжение потребителям. Действительно, героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад”. – заметил Зеленский.

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Президент также сообщил, что в Харьковской области по состоянию на вечер 10 марта большинству потребителей снабжение электричества возобновлено.

Владимир Зеленский перечислил другие регионы, в которых до сих пор существуют проблемы.

“До сих пор непросто в Житомире: хотя систему в целом сбалансировали, все же могут быть отключения. Энергетики работают. Запорожье делается все, чтобы защитить людей и энергосистему города. Киев – теплосети возобновляются”, – сообщил он.

Президент поблагодарил всех, кто привлечен к работам по восстановлению объектов инфраструктуры.

Напомним, Россия выпустила по Украине 81 ракету во время массированной атаки 9 марта, и это вооружение у государства-агрессорки еще не заканчивается.

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