Восстановление поврежденного войной жилья: как быстро и качественно сделать ремонт в доме

Полномасштабная война, которую развязала россия, принесла Украине много горя, жертв и повлекла за собой очень серьезные разрушения инфраструктуры, особенно жилья. Так, по данным Киевской школы экономики, по состоянию на 5 сентября из-за боевых действий повреждено или разрушено по меньшей мере 15,3 тысяч многоэтажек и 115,9 тысяч частных домов. Поэтому сегодня наибольшая потребность существует именно в ремонте поврежденного жилищного фонда. Тем более что впереди зима и отопительный сезон, который, по прогнозам правительства, будет самым холодным за всю историю независимой Украины.

Государством уже предусмотрены программы по восстановлению жилья, но пока четкие условия и сроки не определены. К тому же первыми этапами в программе предусмотрено предоставление жилья для внутренне перемещенных лиц, а также финансирование жилья для тех, чьи дома были полностью уничтожены или находятся на временно оккупированных территориях. Выделение средств на ремонт частичных повреждений может, к сожалению, затянуться по времени.

Поэтому, чтобы сохранить свой поврежденный дом, не стоит медлить с ремонтом. А как его сделать быстро и одновременно качественно, не вкладывая больших средств, расскажет ТСН.ua совместно с брендом — производителем лакокрасочных материалов Alpina спецпроекте RESTART.

Почему быстрый ремонт важно сделать уже сегодня, не дожидаясь большого восстановления государства

С восстановлением пострадавшего от войны жилья нельзя затягивать, поскольку:

поврежденное жилье не будет сохранять тепло;

копоть и следы от потопа вредят здоровью тех, кто проживает в помещении;

в доме от холода и осадков может появляться плесень, которая также опасна для здоровья;

при замокании утеплителя, возникнет необходимость полностью менять систему теплоизоляции на фасаде в дальнейшем;

мелкие повреждения под действием погодных факторов быстро превращаются в серьезные разрушения.

"Все, даже незначительные повреждения поверхности стены, рано или поздно приводят к серьезным проблемам: например, сначала в трещины попадает влага, это приводит к намоканию и разрушению штукатурного или армирующего слоя, а затем повреждение доходит и до основания стены", — объясняет Роман, технолог бренда Alpina. — Следовательно, чем дальше откладываем ремонт, тем больше придется тратить на это время и средства в будущем”.

Все эти последствия не просто разрушительны и опасны для жизни и здоровья человека. Поэтому сегодня очень важно сохранение поврежденного жилья. А сберечь его поможет быстрый и качественный ремонт как снаружи, так и внутри помещения.

Как устранить повреждения: особенности ремонтных работ в период войны

Наиболее частыми повреждениями в домах на деоккупированных территориях, а также на тех, которые получили и продолжают разрушаться, являются:

следы от обстрелов, повреждения стен осколками от снарядов и шаров;

от снарядов и шаров; следы копоти и затопления от пожаров;

от пожаров; трещины на стенах снаружи и внутри;

повреждение оконных и дверных откосов от взрывных волн неподалеку;

от взрывных волн неподалеку; частичное повреждение системы утепления.

Все это могут быть незначительные повреждения, внутри и снаружи, позволяющие проживать в доме, но требующие немедленного ремонта. Временные решения в виде строительной пены не спасут ситуацию. Например, из-за того, что она не всегда плотно заполняет щели и повреждения, может оставлять места для попадания влаги, или слишком большое количество пены нарушает целостность системы утепления и создает мостик холода. Это место, через которое тепло будет покидать помещение и выходить наружу. Такой вариант ремонта может стать решением всего на несколько недель.

Поэтому, устраняя все последствия войны, особенно внимательно нужно подойти к выбору строительных материалов. Важно, чтобы они могли не просто скрыть внешние дефекты, но и восстановить теплоизоляционные и защитные функции дома. Тем более это актуально сегодня, в преддверии наступления холодов.

Учитывая эти новые реалии и вызовы войны, производитель стройматериалов Alpina, являющийся лидером на европейском рынке, разработал систему быстрого ремонта RESTART. Она дает возможность самостоятельно отремонтировать поврежденные дома, не тратя много средств и времени, но одновременно получая немецкое качество.

Линейка стройматериалов для быстрого и легкого ремонта Alpina EXPERT RESTART включает в себя интерьерную и фасадную краску, изолирующую краску для избавления от следов копоти и потопа, интерьерную финишную и ремонтную шпатлевки, универсальный грунт, а также удобные пигменты для ручной тонировки краски.

Все материалы производят единую систему быстрого ремонта RESTART и формируют специальные комплекты под каждую проблему. Именно это, в дополнение к удобной упаковке продукции, облегчит подбор материалов в магазине, а также упростит сам процесс ремонта. Кстати, линейку Alpina EXPERT RESTART вы уже можете найти на полках строительных гипермаркетов.

Каждое из упомянутых выше повреждений требует особого подхода, определенного опыта, а иногда четких шагов ремонта. Специалисты бренда Alpina разработали обучающие видеорекомендации, где есть конкретные пошаговые советы, как с легкостью избавиться от каждого вышеперечисленного из повреждений.

Итак, чтобы сохранить дом и сделать ремонт, нужно внимательно подойти к выбору материалов, чтобы они не просто устранили видимые дефекты, а на самом деле восстановили ваш дом, сделав его теплым, уютным и безопасным.

А помогать с качественными материалами для быстрого ремонта украинцам и дальше будет Alpinа. Следите за следующими материалами с советами по быстрому и качественному ремонту.