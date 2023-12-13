Восстановление сервисов "Киевстара" затягивается: в компании заявили о беспрецедентной атаке

За последние годы во всем мире не было аналогов такой хакерской атаки, которая была совершена на "Киевстар".

После хакерской атаки в "Киевстаре" рассчитывали, что смогут починить некоторые сервисы в первой половине дня 13 декабря, но эти планы задерживаются.

Об этом гендиректор компании "Киевстар" Александр Комаров рассказал в эфире телемарафона.

"Киевстар" – когда заработает связь

Комаров объяснил, почему не удается вернуть мобильную связь и другие сервисы "Киевстара" настолько быстро, как это планировалось.

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"У нас есть план, который мы приняли вчера. Мы двигаемся согласно этому плану. Пока, несмотря на все преграды, нам удается его реализовывать, но не совсем вовремя. Мы рассчитывали, что сможем возвращать некоторые сервисы в первой половине дня сегодня, но видим, что этого не произойдет. Но мы двигаемся к тому, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня", – сообщил гендиректор компании.

"Мне очень трудно говорить так наперед, потому что очень много неопределенности и очень много факторов, которые мы находим, которые являются препятствиями для того, чтобы двигаться быстрее", – объяснил он.

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В мире нет аналогов такой атаки, которую испытал "Киевстар"

Комаров согласился с тезисом ведущего о том, что за последние годы во всем мире не было аналогов такой хакерской атаки, которую испытал "Киевстар".

"Нет аналогов. На самом деле и нашей войне с Россией нет аналогов. Здесь, я думаю, что это не сюрприз, что Россия ищет любые возможности поразить Украину, критическую инфраструктуру, моральный дух людей. Просто "Киевстар" стал, к сожалению, такой целью, где им удалось достичь определенной части своей цели", – рассказал гендиректор компании.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Планы на восстановление связи задерживаются! Аналогов такой атаки нет в мире

К слову, восстановить сеть после хакерской атаки "Киевстару" помогают киберспециалисты СБУ во взаимодействии с другими госорганами.

Комаров ранее проинформировал, что "Киевстар" обязательно предоставит компенсацию тем, кто не имел связи или не мог воспользоваться оператором.

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