Восстановление Украины может начаться уже в 2025 году – представитель правительства Польши

По оценкам Павела Коваля, подготовка к восстановлению Украины вступает в ключевую фазу, в частности, из-за возможности прекращения огня.

Уполномоченный правительства Польши по восстановлению Украины Павел Коваль заявил, что восстановление разрушенной российским вторжением страны начнется в следующем году.

Об этом сообщает RMF 24.

По оценкам Коваля, подготовка к восстановлению Украины вступает в ключевую фазу.

"Сейчас выглядит так, что все готовятся к реконструкции в следующем году, что она скоро начнется. Я рассчитываю, что это начнется во второй половине следующего года", – сказал уполномоченный польского правительства по восстановлению Украины.

Он также отметил, что в ключевую фазу вступает подготовка к запуску экономических планов, программ и финансовых инструментов, которые будут созданы для восстановления.

"Мы провели неформальные консультации с американцами. Мы сосредоточены на подготовке (...) польско-американских инструментов. Я думаю, например, о поддержке малого бизнеса, но пока это дело будущего", – сказал Коваль.

Он сообщил, что во время переговоров в Госдепартаменте США описал польские инициативы в этой сфере, включая энергетические вопросы, подготовку механизма ЕС – Украина и вопросы логистики.

"Польша станет логистическим центром еще больше, чем раньше. На самом деле без Польши эту реконструкцию сложно представить", — отметил чиновник.

Он сказал, что Польша "не отстает" в подготовке к участию в этом процессе, но признал, что хотел бы видеть большее участие и инициативы польских компаний. По его оценкам, для участия зарегистрировалось несколько сотен человек, но это "небольшие несколько сотен".

"У нас больше возможностей, чем мы сейчас используем. Я постоянно обращаюсь к компаниям, чтобы они подходили, нам нужно больше желающих компаний (...) Потому что эта реконструкция не будет выглядеть так, что кто-то раздает доллары наличными. Будут финансовые инструменты и правовые решения", – сказал Коваль.

Он также выразил мнение, что война в Украине закончится не скоро, но "максимум будет прекращение огня" и завершение горячей фазы. Ключевым является то, при каких условиях это произойдет, ведь, как подчеркнул чиновник, "разморозить" войну для России не будет проблемой.

На вопрос, приведет ли прекращение огня на нынешних линиях фронта де-факто к окончательной потере Украиной территории, Коваль возразил: "Сегодня есть Путин, завтра его не будет". Политик отметил, что Запад ориентируется не на текущую ситуацию, а на санкционированный международным правом вид Украинского государства.

К слову, за год в Украине на 50 тыс. возросло количество разрушенных в результате военных действий объектов недвижимости и инфраструктуры.

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