Восстановление ядерного потенциала Украины: "ерунда" или реальная альтернатива НАТО

После распада СССР Украина унаследовала третий в мире по величине арсенал ядерного оружия, от которого отказалась в обмен на гарантии безопасности.

Украина отказалась от ядерного оружия 30 лет назад, подписав Будапештский меморандум. Спустя всего 20 лет после подписания Будапештского меморандума эти гарантии оказались пустым звуком - в 2014 году Россия аннексировала Крым, а на Донбассе начались военные действия. Теперь перед Украиной стоит вопрос — что может стать долгосрочной гарантией безопасности?

Ядерное оружие или НАТО

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 17 октября, заявил, что безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

Зеленский напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года, который подписали РФ, США и Великобритания, обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия. Но сейчас уже всем очевидно, что этот документ не работает и не может защитить Украину.

"Кто из этих великих ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна – Украина. Кто отдал ядерное оружие? Все? Нет, только одна. Кто? Украина. Кто сегодня воюет? Украина… Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие, и это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО мы на сегодня не знаем действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не участвуют в войне. В странах НАТО люди не погибают на войне. И слава Богу! Потому мы и выбираем НАТО, а не ядерное оружие… И я считаю, что Дональд Трамп меня услышал. Он сказал, что это справедливые аргументы. Мне кажется, это важно", – сказал Зеленский.

На вопрос журналиста, означает ли это, что Трамп поддерживает вступление Украины в НАТО, президент ответил, что американский политик только согласился с его аргументами.

"Я не хочу дальше углубляться в детали по поводу диалога между мной и Дональдом Трампом, потому что это было между мной и ним. Мы поговорили о НАТО, я привел аргументы, а он с ними согласился. Это все", — пояснил он.

Атомная бомба "за несколько недель"

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке назвал это заявление Зеленского "ударом и шоком" для западных журналистов. По словам эксперта, несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник заявил в узком кругу журналистов, политиков и чиновников, что Украина не смирится со вторым наступлением России на Киев. Если Кремль снова попробует захватить Киев, Украина в кратчайшие сроки восстановит свой ядерный арсенал, от которого она добровольно отказалась после распада СССР.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", — предупредил этот украинский чиновник, который занимается вопросами поставок оружия.

Он добавил, что Западу нужно "меньше беспокоиться о красных линиях России и гораздо больше думать, где проходят красные линии Украины".

Реакция Украины на публикацию BILD

В Офисе президента Украины публикацию BILD назвали "ерундой". Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подчеркнул, что уже давно сложно отличить, где слова Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов, так как они "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский, на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселе, призвал не подменять значение его слов и не искать скрытых смыслов.

"Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие", – заявил Зеленский.

Он добавил, что, несмотря на обязательства, которые взяли на себя государства-подписанты Будапештского меморандума, Украина так и не получила реальной защиты, когда Путин начал оккупировать украинские территории.

"Это значит, что Будапештский меморандум не является для нас хорошей защитой, это не настоящий зонтик. И поэтому у нас нет альтернативы, кроме НАТО. Но мы не строим ядерное оружие. Пожалуйста, не меняйте содержание месседжей", – подчеркнул президент.

Может ли Украина создать ядерное оружие

После распада СССР Украина унаследовала третий в мире по величине арсенал ядерного оружия – 176 межконтинентальных баллистических ракет и более 4 тысяч ядерных боезарядов, – от которого отказалась, подписав Будапештский меморандум 1994 года.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник пояснил, что создание ядерного оружия не только функционально очень сложный процесс, но еще и такой, который очень сложно скрыть.

"Информация [о работе над созданием атомной бомбы – ред.] распространилась бы, и нет ни малейшего сомнения, что наши союзники запретили бы такую деятельность. Если бы, условно, были или политическая воля, или производственные мощности или деньги. Как только это станет объективной реальностью, нам немедленно все будут препятствовать" — заявил Черник.

Он подчеркнул, что при этом Украина не располагает технологией производства ядерных снарядов, хотя этот вопрос можно было бы исследовать, так как ключевой вопрос здесь – наличие атомных электростанций.

"Я не вижу КПД такого способа действий. Разве что есть одно исключение, как это было на примере с Израилем, если все будет санкционировано нашим главным союзником — США", – подчеркнул Петр Черник.

Напомним, Залужный назвал два главных пункта по членству Украины в НАТО. Он подчеркнул, что Украина усилит НАТО, став инициатором перемен.

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