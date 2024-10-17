Готова ли Украина восстановить свой ядерный потенциал: у Зеленского отреагировали на публикацию BILD

Источник немецкого издания якобы утверждает, что Украине нужно всего несколько недель, чтобы создать первую ядерную бомбу

У Украины есть необходимые компоненты, технологии и специалисты, чтобы получить первую ядерную бомбу через несколько недель после принятия такого решения.

Об этом пишет BILD со ссылкой на анонимный источник в украинском правительстве.

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета в Брюсселе в четверг, 17 октября, заявил, что безопасность Украины может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке назвал это заявление Зеленского "ударом и шоком" для западных журналистов. По словам эксперта, несколько месяцев назад высокопоставленный украинский чиновник заявил в узком кругу журналистов, политиков и чиновников, что Украина не смирится со вторым наступлением России на Киев. Если Кремль снова попробует захватить Киев, Украина в кратчайшие сроки восстановит свой ядерный арсенал, от которого она добровольно отказалась после распада СССР.

"У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу", — предупредил этот украинский чиновник, который занимается вопросами поставок оружия.

Он добавил, что Западу нужно "меньше беспокоиться о красных линиях России и гораздо больше думать, где проходят красные линии Украины".

Реакция Офиса президента Украины

В Офисе президента Украины публикацию BILD назвали "глупостью".

По словам советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина, уже давно сложно отличить, где слова Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов, так как они "вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости".

Напомним, Зеленский рассказал о разговоре с Трампом о вступлении Украины в НАТО. По его словам, кандидат в президенты США назвал аргументы Украины в пользу присоединения к Альянсу "справедливыми".

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