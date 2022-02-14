Восточная Европа готовится к приему вероятных беженцев из Украины на фоне агрессии РФ

Восточная Европа готовится к приему вероятных беженцев из Украины на фоне агрессии РФ

Страны-соседки Украины надеются, что РФ не решится на полномасштабное вторжение, но на всякий случай "готовятся к худшему".

На фоне угрозы вероятного вторжения России в Украину государства Восточной Европы усиленно готовятся к приему беженцев.

Об этом говорится в статье Independent.

Так, польские города уже перечисляют свободные места, а Румыния рассматривает возможность создания лагерей для беженцев из Украины.

"Воспоминания о железном занавесе и советском влиянии до сих пор очень живы на восточном фланге Европейского Союза, где люди опасаются любой нестабильности, которая может ударить по их экономике и вызвать волну миграции, которую в последний раз видели в 1990-х годах во время распада прежнего", — пишут в статье.

Польша

Польша, в которой уже проживает от 1 до 2 миллионов украинцев-заробитчан, заявила, что готовится к "худшему сценарию". Заместитель министра иностранных дел Марцин Пшидач сказал, что он готовится к большому количеству (беженцев — Ред.), чтобы не оказаться восторженным врасплох.

Мэр восточного польского города Цеханов Кшиштоф Косинский рассказал, что воеводы (главы регионов — воеводств, аналог украинских областей — Ред.) направили мэрам городов письма с просьбой предоставить перечень объектов, которые могут быть использованы для приема беженцев, количества людей, которые могут быть. там приняты, время на подготовку таких объектов и необходимые для этого средства.

Косинский сказал, что готов принять около 80 беженцев в отеле в течение 48 часов за 140 злотых за ночь, включая питание.

"Нас заверили, что государственный бюджет полностью покроет расходы", — отметил мэр Цеханова.

Город Эльблонг на севере Польши сообщил, что у него 420 свободных мест. Центральный польский город Торунь сообщил, что у него 96 мест для беженцев. На юге город Ченстохова заявил, что у него 1100 мест.

Румыния

Румыния также готовится к вероятному наплыву беженцев.

"Мы учли несколько гипотез. Сейчас мы анализируем, сколько лагерей для беженцев мы можем развернуть за относительно короткое время: 10, 12, 24 часа. Мы анализируем имеющиеся возможности проживания в пограничных округах, но также обсуждаем второй этап с соседними округами и третий этап в по всей стране", — говорит министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде.

Словакия

Министр обороны Словакии заявил, что даже в условиях ограниченного конфликта могут находиться десятки тысяч беженцев. Министр внутренних дел Роберт Микулец заявил, что правительство готовится к разным сценариям со своими вооруженными силами и находится в тесном контакте с властями в Украине.

Венгрия

Венгрия, в которой более 150 тыс. этнических венгров проживают в Украине, тоже готовится.

"У нас есть план действий на случай войны. Вспомните 1990-е годы, когда десятки тысяч людей прибыли с бывших югославских территорий. Это тоже было нелегко, но из Украины приедет гораздо больше, пожалуй, без надежды на возвращение", – заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Страны Балтии

Страны Балтии Литва, Латвия и Эстония также заявили о готовности принять беженцев из Украины. Министр внутренних дел Литвы на прошлой неделе заявил, что правительство попросило муниципалитеты перечислить доступное жилье, добавив, что они ожидают прибытия беженцев преимущественно из Польши.

Министерство внутренних дел Латвии рассматривает возможность создания ряда центров для беженцев вдоль своей восточной границы для размещения украинских граждан без документов, не имеющих вид на жительство. План требует одобрения правительства.

Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик заявил, что в случае военного вторжения России польские пограничники должны быть готовы к миллиону беженцев из Украины.

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