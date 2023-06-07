Восточный гороскоп по месяцам: узнайте, какой символ вам покровительствует

С помощью гороскопов мы можем узнавать о себе и других людях что-нибудь новое. В старом Китае также существовал гороскоп по месяцам. Состоит он из 12 символов, каждый из которых соответствует определенному отрезку времени года.

Чтобы изучить больше о темпераменте, характере и способностях человека, нужно лишь узнать дату его рождения и разобраться, под каким китайским символом этот человек появился на свет.

Цзы — Рождение (22.12-20.01)

Людей, родившихся под этим китайским знаком, отличает эгоизм. Они часто максимально сосредоточены на собственном лице. При этом они также проницательны и проницательны, у них хорошо развита интуиция. Иногда таким людям удается предвидеть события, которые произойдут в будущем. Благодаря этому дару часто они добиваются значительных успехов. Если на их жизненном пути появляются неприятности, преодолевают они достаточно устойчиво. Они активны, деятельны, обладают сильной волей и уравновешены.

Чоу – Развитие (21.01-18.02)

Люди, которыми занимается этот символ, легки на подъем и острые умом. Они часто становятся теми, кто открывает новые горизонты, любят путешествовать и готовы в любой момент отправиться в путь. В характере таких людей можно отличить лидерские способности. Они часто властны, умеют и любят командовать другими, а еще у них хорошо получается налаживать связи и завязывать новые, нужные им знакомства. Часто люди, рожденные в этот период, становятся успешными. Их отличает сила, трудолюбие, умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях.

Инь — Сила (19.02-20.03)

Люди, родившиеся под этим знаком древнего китайского гороскопа, отличаются открытостью, дружелюбием, общительностью. Они могут сходиться с другими, знают, как им нравиться. Часто эти персоны привлекательны, страстны и ярки. Приложив совсем мало усилий, они могут разбогатеть и стать действительно успешными.

Мао — Открытая дверь (21.03-20.04)

Если верить Восточному гороскопу по месяцам, такие люди обладают незаурядными творческими способностями. Также они очень ответственны, старательны. Чаще всего эти люди положительны и знают, как вдохновлять на великие дела других. Поэтому ими часто увлекаются. Благодаря врожденному магнетизму и веселому нраву они умеют привлекать к себе внимание.

Чэнь — Движение (21.04-21.05)

Родившиеся в этот период часто становятся лидерами. Они любят находиться в центре всеобщего внимания. Такие люди очаровательны, привлекательны, эмоциональны. При этом они часто могут быть очень романтичны. Обычно в них скрывается немало разных талантов, которые нужно только открыть в себе. А еще они любят жизнь и известны своим оптимизмом.

Си — Исполнение (22.05-21.06)

Под этим символом часто появляются большие таланты и творческие личности. Они будут хвататься в своей жизни всего и сразу, потому что их интересует все новое и необычное. Эти люди могут сразу увлечься чем-то, что впоследствии их перестанет интересовать. Также они общительны, умеют добывать нужную информацию и любят учиться. А такие люди часто следят за последними модными новинками, чтобы не отставать от жизни.

Китайский гороскоп: знаки / Фото: Pexels

В — Равновесие (22.06-23.07)

Эти люди очень надежны, поэтому все их родные и близкие, находящиеся рядом, ощущают безопасность и защищенность. Больше они ценят стабильность, поэтому умеют достигать материального благополучия. Родившиеся под этим китайским символом люди всегда достигают поставленной цели. Это волевые лица с достаточно крепким здоровьем.

Вэй — Плоды (24.07-23.08)

С людьми, родившимися под этим символом, всегда спокойно, надежно, уютно и легко. Они отзывчивы, добры и умеют пожалеть других. Из них выходят отличные партнеры на всю жизнь, а также родители. Хотя часто такие люди достаточно скромны, они нередко добиваются больших успехов в жизни. А помогает им в этом такая черта характера как упрямство.

Шень — Зрелость (24.08-23.09)

Люди, появившиеся под этим знаком Восточного гороскопа, отличают эгоизм, практичность и рассудительность. Их отличает храбрость, готовность работать для достижения цели, терпение. Однако спешить связывать себя браком они не спешат. Поэтому семью часто создают в достаточно зрелом возрасте.

Ю — Закрытая дверь (24.09–23.10)

Люди, родившиеся в этот период, отличаются повышенной заботой о собственном здоровье: душевном и телесном. Они дружелюбны, привлекательны, интересны в общении. Они становятся верными друзьями и надежными спутниками жизни. Их отличает чувствительность, артистичность, эмоциональность.

Сюи — Разрушение (24.10-22.11)

Появившиеся на свет под этим символом отличаются хорошо развитой интуицией. Они упрямы, решительны, готовы идти до конца, чтобы достигнуть поставленных перед собой целей. Также у таких людей есть духовный идеал, которому они всегда остаются верны. Эти люди очень дорожат своими родными, любят уют и тепло в доме. Могут быть несколько воинственными. Но всегда ищут удовольствия от жизни.

Пусть — Убежище (23.11-21.12)

Родившимся в этот период свойственно стремление нового. Поэтому они всегда находятся в поиске чего-нибудь лучшего и не боятся даже отказаться от того, что уже имеют, чтобы достичь цели. Такие люди любят перемены, верят, что их жизнь всегда будет лучше в будущем. Они тоже деловиты, спокойны, уравновешены. Во всем происходящем умеют находить позитив.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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