"Восторг" Веселого россиянами: в ISW оценили заявление врага

Российские источники заявили о якобы захвате оккупантами Веселого, расположенном к северо-востоку от Бахмута. Однако аналитики Института изучения войны пока не видят визуальных доказательств этого утверждения.

Об этом говорится в свежем отчете ISW.

Очередная сомнительная "победа"

По словам пропагандистки Маргариты Симоньян, "захват" Веселого очень важен, поскольку это даст российским войскам доступ к дороге Т0513 Северск-Бахмут и откроет новый маршрут наступления в сторону самого Северска — это 23 км севернее Веселого.

"Однако перспективы российских войск провести оперативно значимое наступление на Северск в ближайшее время сомнительны. Российские войска удерживали позиции в 9 км к востоку от Северска в течение значительного времени, но не смогли существенно угрожать ему с их нынешних позиций, поэтому вероятный захват Веселого (расположенный дальше от Северска, чем другие российские позиции) маловероятно", — уверяют в Институте.

Как добавляют аналитики, местность непосредственно к западу от Веселого, которую российским войскам придется пересечь, чтобы достичь маршрута Т0513, расположена в горной местности на тактических высотах, контролирующих сейчас украинские силы. Это может осложнить продвижение русских войск.

В то же время, один из российских военкоров заявил, что Веселое остается спорной серой зоной. Его коллеги признают, что там идут тяжелые бои.

Ранее аналитики оценили ISW ситуацию на Авдеевском направлении.

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