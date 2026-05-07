ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
10
Время на прочтение
1 мин

Вот что делать, если потеряли паспорт за границей

Срочный документ выдается в течение 7 рабочих дней, а стандартный — в течение 20 рабочих дней.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Паспорт

Паспорт / © Фото из открытых источников

Потеря паспорта за границей может повлечь за собой ряд осложнений, в частности сделать невозможным возвращение на родину или пересечение границ других стран. Однако не стоит паниковать, если вы потеряли паспорт.

В Министерстве иностранных дел Украины разъяснили алгоритм действий для граждан, которые во время пребывания за границей потеряли или стали жертвами кражи загранпаспорта.

  • Первое правило – не паниковать.

  • Второе правило – получите «белый паспорт».

«Прежде всего гражданину необходимо обратиться в ближайшее отделение местной полиции и получить справку, протокол или другой официальный документ, подтверждающий обращение о потере или похищении паспорта. Ждать, пока полиция будет искать документ, не нужно», — говорится в сообщении ведомства.

После этого с полученной справкой следует обратиться в ближайшее консульство или консульский отдел посольства Украины. В МИДе советуют взять с собой любые документы, которые могут подтвердить личность и гражданство Украины, например внутренний паспорт. Если таких документов у вас нет, сотрудник консульства сделает соответствующий запрос в Украину для подтверждения информации о вас.

После установления личности и подтверждения гражданства консул оформляет удостоверение личности на возвращение в Украину.

Ранее сообщалось, что украинцы могут оставлять себе паспорт образца 1994 года, но в случае необходимости обновление или восстановление получат уже современную ID-карту.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
10
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie