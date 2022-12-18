"Вот это победа": в Тернополе завистливые соседи добились обесточивания дома, в котором всегда был свет

Жители города были возмущены тем, что у соседей всегда есть электричество.

В Тернополе соседи добились обесточивания дома, где никогда не выключали электричества.

Об этом в Facebook написал житель Тернополя, который разработал карту электроснабжения в городе, Святослав Журовский.

Житель Тернополя сообщил, что один из домов в городе был на "хорошей линии" электроснабжения, поэтому там никогда не выключали света, однако это разозлило соседей и они начали повсюду жаловаться.

"Дом на пер. Цегельный 1Д был подключен к хорошей линии (что и пекарня), на которой всегда был свет. Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети и теперь все сидят вместе без света. Вот настоящая победа!", — поиронизировал житель Тернополя.

В комментариях отмечают, что это не единственный случай, когда соседи жалуются на соседние дома, где никогда не выключают света.

Ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины

Российские террористы от 10 октября наносят массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В общей сложности уже было девять волн массированных ракетных обстрелов. В последний раз россияне обстреляли Украину ракетами 16 декабря. Тогда они выпустили по энергетической системе 76 крылатых ракет, из которых 60 удалось сбить.

Из-за обстрелов часть украинских городов осталась без электроснабжения, а по стране начались аварийные отключения электричества.

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