"Вот она, "стена Яценюка": украинские бойцы дошли до границы с Россией и показали забор (видео)

Украинские бойцы в Харьковской области дошли до украинско-российской границы и показали стену, отделяющую Украину от страны-агрессорки Российской Федерации.

Соответствующее видео и фото ограждения обнародовал на своей странице в Facebook лидер добровольческого подразделения "Хартия" Всеволод Кожемяко.

"Вчера при заходе на границу с РФ произошло еще одно событие. Я видел "Стену Яценюкa!" Стена есть, кто говорил, что ее нет, так вот она", — отметил боец.

На фото и видео заметно, что местами в оборонных сооружениях есть дыры и кое-где они совсем повалены.

Напомним, в 2017 году правоохранители задержали восемь человек, подозреваемых в хищении средств, предназначенных для реализации проекта "Стена". Проект "Стена" или "Европейский вал" – фортификационный проект, который должен повысить уровень безопасности на границе Украины с Россией. Он был презентован экс-премьером Арсением Яценюком еще в 2014 году. По данным Госпогранслужбы, на реализацию проекта потратили уже 1,3 млрд грн, однако строительство до сих пор не завершилось.

По планам Министерства обороны Украины, стена на границе не предназначена останавливать тяжелую бронетехнику, а предназначена для повышения уровня безопасности границы: обеспечения мониторинга, визуального наблюдения и сдерживания незаконного перехода границы контрабандистами и диверсионными группами.

Интервью с бойцом, который один из первых дошел до границы с Россией

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