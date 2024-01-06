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"Вот ракета! Вот воронка!": российский военкор показал последствия "прилета" по складу окупантов в Донецке

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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"Вот ракета! Вот воронка!": российский военкор показал последствия "прилета" по складу окупантов в Донецке

Российская армия / Фото: Associated Press

У россиян на складах постоянно что-то взрывается, в том числе на оккупированных территориях Украины.

Да, российский военкор показал последствия одного из прилетов. Он начал взывать о ракетах, но ничего не сказал о том, что хранилось на складе.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский военкор показал последствия прилета по составу оккупантов в Донецке

Российский военкор показал последствия прилета по составу оккупантов в Донецке

"О вагончиках "мирных строителей" в пустом модульном городке – пожалуйста, это же и есть его пропагандистский хлеб", – отмечает он.

Напомним, украинские бойцы дроном ликвидировали российского оккупанта на Токмакском направлении. Задание выполнило подразделение Wild Division 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Дата публикации
Просмотры
789
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