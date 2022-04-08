"Вот так Россия пришла "защищать Донбасс": Зеленский рассказал парламенту Финляндии об ударе по Краматорску

"Вот так Россия пришла "защищать Донбасс": Зеленский рассказал парламенту Финляндии об ударе по Краматорску

Россия ударила ракетами по людям, ожидавшим поездов.

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске Донецкой области еще раз показал истинное отношение россиян к жителям Донбасса и всем русскоязычным украинцам.

Об этом президент Украины Владимир Зелнесский заявил сегодня, 8 апреля, во время выступления перед парламентом Финляндии.

"Русские военные ударили по вокзалу в нашем городе Краматорск. По обычному железнодорожному вокзалу. По обычным людям, военных там не было. Люди, которые ждали поездов, чтобы выехать на безопасную территорию. Ударили ракетами по людям. Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет, людей – нет. Не менее 30 погибших. Около 300 раненых", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российские войска нанесли удар по объекту с гражданскими людьми.

"Еще раз: это простой железнодорожный вокзал. Простой город на востоке нашего государства. Вот так Россия пришла "защищать" Донбасс. Вот так Россия пришла "защищать" русскоязычных людей. Вот так мы живем уже 44-й день. После 8 лет войны на на востоке нашей страны", — сказал глава государства и попросил почтить молчанием память всех украинцев, убитых российскими оккупантами.

Напомним, российские захватчики 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время обстрела на вокзале находились 4 тысячи человек, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.