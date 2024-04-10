"Вот такое у нас несчастье": у российских окупантов взорвалась граната в блиндаже, где собирали дроны (видео)

В результате взрыва оккупант остался без рук, ранение также получил еще один военный преступник.

На временно оккупированной части Херсонской области у российского оккупанта в руках взорвалась граната. После чего началось детонирование боеприпасов.

Об этом на своей странице в соцсети написал журналист Юрий Бутусов.

Как стало известно, на временно оккупированной части Херсона у российского оккупанта в руках взорвалась граната. В этот момент он находился в мастерской, где военные РФ занимались изготовлением боеприпасов для дронов.

В результате взрыва оккупант остался без рук, ранение также получил еще один военный преступник.

"Вот такое произошло у нас несчастье. Ребята подорвались у нас в классе, где мы ремонтировали FPV. Все оборудование сгорело чертовски. Еще два дня потом детонировало", — сказал один из оккупантов.

У российских оккупантов взорвалась граната в блиндаже, где собирали дроны

Напомним, что российские войска обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области.

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