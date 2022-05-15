"Вова, еб*ш их, бл*ть": автор популярной фразы объяснил, почему стал уважать Зеленского

Александр Поворознюк, украинский предприниматель-аграрий, известный своим обращением к Владимиру Зеленскому, рассказал почему стал ярым сторонником президента.

По словам Поворознюка, несмотря на заявления других политиков, что Зеленский якобы "украл ковидные деньги", в памяти украинцев он останется как "президент, сделавший дороги".

Об этом бизнесмен и комбат добровольческого батальона рассказал Наталье Мосейчук в шоу "Право на владу".

"Я за него не голосовал. Перед местными выборами, когда так сложилось, я возглавил "Слугу народа" не потому, что я ему (Зеленскому — ред.) стал симпатизировать, а потому, что он действительно начал делать, в частности дороги", — говорит Поворознюк.

Предприниматель отмечает, что он большую часть времени проводит за рулем, поэтому состояние дорог в Украине было для него очень важным.

"Для меня, как для человека, которые большинство времени проводит в машине, это не то, что "уважуха". Он останется навсегда в человеческих головах как президент, сделавший дороги. Я уверен в этом. Что бы там ни рассказывали. С "ковида" украл деньги, пустил на дороги. Он же не в карман украл. Он же сделал дороги. А вы воровали всю жизнь и воруете и кладете в карман", — заявил бизнесмен.

Поворознюк признался, что и сам раньше "грешил" и нарушал закон.

"Я такой же нарушитель закона. Я когда-то воровал дизель и за это был осужден, но я горжусь таким прошлым", — подчеркнул бизнесмен.

Напомним, Александр Поворознюк рассказал, как против него открывали аж три уголовных производства за несколько дней. Таким образом, представители "Партии регионов" пытались заставить его поддержать этих депутатов. Мол, остальные жители района также поддержат голос своего лидера.

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