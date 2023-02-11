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"Вояж за 5000 долларов": на Закарпатье задержали группу уклонистов (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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"Вояж за 5000 долларов": на Закарпатье задержали группу уклонистов (видео)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Правоохранители перекрыли канал незаконной переправки за границу мужчин призывного возраста.

На Закарпатье правоохранители задержали группу из 10 мужчин призывного возраста, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией в районе поселка Вилок Береговского района.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Также задержаны шесть человек, которые обеспечивали "схему" переправки мужчин.

Правоохранители установили, что организатором является уроженец Луганска и пятеро жителей Закарпатья.

"Накануне уклонистов доставили к границе, где планировали переправить через реку с помощью надувной лодки. За такой "вояж" каждый из задержанных должен был заплатить дельцам до 5000 долларов США. Фигурантов дела задержали с поличным — при попытке перемещения граждан через границу. В ближайшее время им сообщат о подозрении и изберут меру пресечения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на одного из фигурантов дела на рассмотрении в судах есть несколько уголовных производств за совершение наркопреступлений в составе организованной преступной группы.

Напомним, СБУ разоблачила новые каналы выезда уклонистов за границу (фото).

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Дата публикации
Просмотры
1032
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