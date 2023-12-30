Война 2024 года: какие факторы будут определять планы России — Портников

Украинский журналист Виталий Портников считает, что российское политическое руководство не будет обсуждать возможность окончания войны и будет строить политические планы исходя из результатов выборов президента США в ноябре 2024 года.

Об этом он говорил в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, Кремль не интересует окончание войны в 2024 году, а только возможность перевода войны из интенсивной фазы в неинтенсивную. По мнению Портникова, российские власти будут затягивать ситуацию до президентских выборов в США, а дальше будут строить свои политические планы, учитывая фигуру нового американского президента.

"Россия будет думать о своих планах на 2025 год после президентских выборов в США, это раз. После того, как РФ осознает, какую часть украинской территории она контролирует на ноябрь 2024 года, это два. После того, как она поймет, насколько дестабилизирована ситуация в Украине на ноябрь 2024 года, это три”, — перечислил главные факторы, определяющие планы Кремля, журналист.

Другим вариантом развития событий он назвал попытку американцев о чем-то договориться с Москвой.

“Я не думаю, что эти договоренности будут для нас приятными... В любом случае, мы прекрасно с вами понимаем, что в 2024 году 20% украинской территории не могут быть освобождены от российских оккупантов, для этого нет предпосылок. Может быть наступление, какие-то результаты этого наступления, это правда. Потому что у нас сохранилось 95% техники, которую нам снабжали союзники. Мы не без оружия находимся, но нужны снаряды, потому что этого недостаточно", — заметил Виталий Портников.

Журналист подчеркнул, что война непредсказуема, поэтому очень трудно давать прогнозы.

"Ясно другое — Владимир Путин готов дальше воевать. Мы уже понимаем, что это война на длинную дистанцию, и мы должны адаптироваться к войне на длинную дистанцию, а не рассказывать людям сказки", — подытожил он.

Напомним, издание "BBC Украина" спросило трех военных аналитиков, как, по их мнению, могут развиваться события в ближайшие 12 месяцев.

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