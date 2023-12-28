"Война большая": в ОП прокомментировали предложение дополнительно мобилизовать полмиллиона украинцев

Предложение о дополнительной мобилизации в Сил обороны Украины 500 тысяч человек не является окончательным решением, его будут дополнительно обсуждать. Кроме того, речь не идет об одновременной мобилизации такого количества украинцев.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "24 каналу".

По его словам, цифры 400-500 тысяч дискутируются на уровне профильного комитета и уровне военных, а сам процесс мобилизации планируют растянуть на год.

"Война большая, надо комплектовать новые бригады, проводить ротации, если мы хотим провести определенные демобилизации, также нужно заменять людей", — объяснил необходимость этого шага Михаил Подоляк, отметив, что на линии фронта, которая простирается на 1300 километров, находится более 400 тысяч оккупационных военных.

Представитель Офиса президента заверил, что озвученные цифры в полмиллиона не связаны с количеством потерь в украинской армии.

"Это не вопрос даже потерь, не вопрос раненых, это вопрос логистики, как таковой и большой войны, которая идет уже два года. Поэтому к цифрам нужно спокойно относиться, они будут продискутированы вместе с военными, и соответствующие комитеты выйдут на те цифры, какие нам нужны", – подчеркнул он.

Также Подоляк подчеркнул необходимость заменить людей на передовой, уже почти два года сдерживающих российскую агрессию.

"Люди физически и психологически не могут воевать так долго. Их нужно как-то заменять, их нужно переводить через ротационный механизм, и это нужно все обсудить", – подытожил он.

Напомним, 25 декабря в парламенте был зарегистрирован новый законопроект о мобилизации. В частности, речь идет об изменении призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключении срочной военной службы как вида военной службы.

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