"Война для бедных": офицер ВСУ разразился гневом из-за избирательности ТЦК

Работники ТЦК и СП / © ТСН

Реклама

Офицер 1-го отдельного штурмового полка «Паук» обвинил работников ТЦК и СП в избирательности при проведении мобилизационных мероприятий. Военный объяснил, почему считает, что война является бременем только для бедных слоев населения.

Об этом он рассказал в видео, которое опубликовал телеграм-канал «Чесні новини України».

«Я проезжал — бус ТЦК парней, сзади Duster на черных номерах. И я проезжаю, за ними как раз так трамвай поднимался, в они так на малом ходу едут. И вижу — возле "трехсотки" стоят, "крузака", двое охранников. И парни не вышли, не предложили хотя бы учетные документы проверить», — рассказал «Паук».

Реклама

По его словам, впоследствии работники ТЦК проехали чуть дальше и остановились. После этого из буса вышли три-четыре человека, которые окружили одинокого мужчину. На фоне этого случая у офицера возник вопрос — почему военкомы обошли мускулистых парней, которых заметили раньше.

«Паук» высказал свое мнение относительно вопроса справедливости мобилизации и отношения общества к войне.

«Как мы можем тогда говорить о какой-то справедливости, если по сути война — это для бедного класса? Как-то война не для всех. Какая именно проблема самой нации? Потому что мы считаем, что война — это для тех, кто не понимает чего-то, глупых, кто не смог "порешать" или договориться», — рассказал офицер 1-го ОШП.

К слову, накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец жестко раскритиковал новую реформу мобилизации, назвав ее обреченной на провал без уважения к правам человека. Он отметил, что несмотря на обещания, представители ТЦК до сих пор используют балаклавы, а системные нарушения, такие как силовые задержания и изъятие вещей, продолжаются. Лубинец заявил, что доверие граждан невозможно, пока государство само игнорирует законы, а реформа без соблюдения прав человека является лишь имитацией изменений.

Реклама

Новости партнеров