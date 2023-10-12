Война до 2026-го и российский след в Газе: о чем Буданов рассказал в новом интервью

Глава украинской разведки Кирилл Буданов убежден, что война в Украине не закончится в этом году и может продолжаться еще до 2026-го, а зимой россияне снова попытаются оставить Украину без энергетики.

О войне и ее завершении, о битве за электроэнергию и судьбе "вагнеровцев" после смерти Пригожина Кирилл Буданов рассказал "Украинской правде".

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Война в Украине не закончится в этом году

Кирилл Буданов признал, что закончить войну до конца 2023 года невозможно, несмотря на его предыдущие прогнозы. По словам руководителя ГУР, на это есть разные причины.

Кирилл Буданов / Фото: Associated Press

"Есть объективные и субъективные причины – все в комплексе. Но, извините, большинство объяснений этого составляет государственную тайну и это просто не для публичного обсуждения. Со временем это все станет понятным", — сказал он.

На вопрос журналиста, на какое время мы отстаем от графика, Буданов ответил: "Мы из него выбились. Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование. Не все пошло наперекосяк. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего – мы выбились из графика – пусть каждый сделает свой вывод".

В то же время Буданов выразил надежду, что Бахмут будет освобожден уже к концу 2023-го.

Сколько еще может продолжаться война в Украине

В целом, по словам Буданова, Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года, потому что с экономикой и техникой у них возникнут проблемы.

"По оценке экономики, без особых проблем Россия может ее (войну — ред.) себе позволить до 2025 года. По количеству техники — до 2026 года максимум. Возможно, несколько быстрее, потому что происходящие сейчас у них темпы восстановления техники не такие высокие. То есть мы выходим с вами где-то на 2025 год. По человеческому ресурсу, очевидно, что им хватит надолго. Но кто бы там ни говорил, если оценивать совокупно наш человеческий ресурс, то там тоже надолго. У нас страна не такая маленькая", – сказал Буданов.

Зимой Украину ждет битва за электроэнергию

Руководитель ГУР убежден, что Россия не отказалась от своих планов и снова начнет бить по энергосистеме Украины. В прошлом году в этот же период РФ уже осуществляла массированные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры, это может ожидать украинцев и в этом году.

"В их (российских - ред.) планах особых корректировок нет, поэтому они будут продолжать это делать и в этом сезоне. К сожалению, нас снова ждет битва за электроэнергию", — сказал Буданов.

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По его данным, сил и средств для нового террора в РФ достаточно, ведь в последнее время ракетные удары они наносили ограниченно. Теперь враг восстановил запас. Он не очень значителен, но достаточен для того, чтобы создать "совершенно реальные проблемы" не только нашей энергетике, но и нефтегазовой сфере, промышленным предприятиям, военным объектам, говорит Буданов.

Учитывая это, Украине необходимо больше ПВО, чтобы закрыть небо от вражеских атак.

Ситуация на ЗАЭС

Буданов говорит, что ситуация на Запорожской АЭС остается опасной, поскольку станция остается оккупированной. Там ничего глобально не изменилось, однако кризисный момент, когда россияне хотели устроить на станции техногенную катастрофу, уже прошел.

Ситуация на ЗАЭС / Фото: Getty Images

"Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его к тому времени прошли. Однако это не снимает вопрос, что если Россия захочет снова что-нибудь подобное совершить, у нее будут все возможности для этого", – предостерег руководитель ГУР.

Гибель Пригожина: правда или фейк

По словам Буданова, в ГУР до сих пор нет никаких доказательств смерти главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

"О гибели Пригожина давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор ни одного факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или не погиб", — сказал Буданов.

В то же время, информация о смерти Пригожина спровоцировала "определенное ослабление" внутри ЧВК. По словам руководителя ГУР, это играет Украине на руку.

"Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК... Это действительно была огромная проблема для Украины. Кто бы что ни говорил, но они умели воевать", — признался Буданов и добавил, что после выхода ЧВК из Бахмута в составе именно военной компании в Украине их больше не будет.

Российский след в действиях ХАМАС против Израиля

ГУР известно, что россияне передавали разведывательную информацию "всем заинтересованным сторонам" и передали ХАМАСу захваченное в украинских военных оружие.

"Прежде всего, нам четко известно, что трофейное оружие из Украины все-таки передавалось россиянам группировке ХАМАС. В основном это пехотное вооружение. Есть некоторая информация о том, что что-то заходило в Хезболлу, но пока достоверно нам это неизвестно", — рассказал Буданов.

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Он также обратил внимание на применение боевиками против Израиля тактики с использованием FPV-дронов против бронетехники. Начальник ГУР отметил, что эта тактика "естественна для нашего региона и абсолютно неестественна для Ближнего Востока".

"Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто другой, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", – сказал Буданов.

Кроме того, чуть больше, чем за неделю до начала событий на территории Ливана, на арабском языке начала вещание российская пропагандистская станция "Спутник". А 24 сентября на геостационарную орбиту Израиля был перемещен российский космический аппарат, способный проводить радиоэлектронную разведку и перехватывать спутниковые сигналы.

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