Война, энергетика, формула мира: советник Байдена раскрыл детали переговоров с Зеленским

На вопрос о том, говорили ли Байден и Зеленский о конкретных системах вооружений, в частности, истребителях F-16, которые могут быть предоставлены Украине, Салливан ответил нечетко.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о деталях разговора Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом сообщило издание The Guardian.

"Они говорили о ближайших месяцах с точки зрения поля боя, о том, что нужно Украине, о возможностях для достижения успеха на поле боя. Они говорили о потребностях Украины в энергетике, инфраструктуре, экономической поддержке, гуманитарных потребностях, а также о политической стороне дела, в частности, о предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, а также об украинской формуле мира и усилиях Украины, направленных на то, чтобы заручиться международной поддержкой справедливого, устойчивого и длительного мира, построенного на принципах Устава ООН, главными из которых является суверенитет и территориальная целостность", – заявил Салливан.

На вопрос о том, говорили ли Байден и Зеленский о конкретных системах вооружений, в частности, истребителях F-16, которые могут быть предоставлены Украине, Салливан ответил нечетко.

"Я думаю, что оба президента изложили свои взгляды на ряд различных возможностей, которые обсуждались в прессе, как недавно, так и несколько месяцев, и я на этом остановлюсь", — сказал он.

Напомним, в ходе необъявленного визита в Киев президент США анонсировал новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. В него войдут боеприпасы и средства защиты неба над Украиной.

Владимир Зеленский отметил, что сегодняшний визит Байдена в Украину – самый важный за всю историю отношений. Результаты переговоров будут ощутимы в укреплении обороны Украины.

Читайте также: