"Война — это не зона комфорта": Сырский жестко ответил на критику по поводу комплектования армии

Александр Сырский / © Александр Сырский

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В Силах обороны Украины продолжается создание новых военных бригад, несмотря на дискуссии в обществе и критику целесообразности такого шага на фоне неукомплектованности уже имеющихся подразделений.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл логику этих решений.

По словам главнокомандующего, вновь созданные подразделения нуждаются в военнослужащих с реальным опытом боевых действий. Если формировать бригады исключительно из новобранцев, это неизбежно приведет к трагическим последствиям на фронте.

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«Нужны командиры и особенно сержанты, имеющие боевой опыт. Это обычная военная практика, принятая во всех армиях. Когда создаются новые бригады, часть командного состава берут из тех подразделений, которые уже имеют боевой опыт», — рассказал Сырский.

Глава ВСУ также прокомментировал упреки со стороны отдельных офицеров. Некоторые командиры на местах отмечают, что длительная работа над сплоченностью подразделения нивелируется, когда из него забирают подготовленных людей, и это сильно демотивирует личный состав. Сырский заметил, что реалии войны требуют гибкости и тяжелых решений.

«Война диктует свои законы. И не создает зону комфорта. Война — это испытания, которые приходится преодолевать, в том числе и за счет комплектования новых бригад», — подчеркнул главнокомандующий.

Сырский убежден, что создание новых бригад является стратегической необходимостью удержания обороны.

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«Можно сэкономить на формировании бригад сегодня и заплатить территорией завтра», — резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Заявления Сырского — последние новости

Напомним, Сырский заявил, что Украина нуждается в создании новых военных бригад. По его словам, Россия планирует увеличить линию активного фронта на 160 км и сформировать новые дивизии и пять бригад. Сырский подчеркнул, что на войне инициативу либо перехватываешь, либо отдаешь, и для удержания расширенного фронта нужны дополнительные воинские части.

Также в Украине утвердили Концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ до 2030 года. Сырский заявил, что документ направлен на подготовку к предстоящим вызовам и внедрение новых технологий. План предусматривает переход на отечественное вооружение, уменьшение зависимости от иностранных поставок, оптимизацию номенклатуры систем и развитие ракетного вооружения для поражения целей на расстоянии до 2000 км.

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