"Война – это отец перемен": премьер Британии пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноу-хау

Джонсон пообещал сделать все возможное, чтобы Украина никогда не предстала перед шантажом со стороны РФ.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал поставку Украине оборудования, технологий, ноу-хау и разведданных.

Об этом политик сообщил во время совместного с украинским президентом Владимиром Зеленским брифинга, состоявшегося 9 апреля.

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"Теперь подходим к центральному вопросу, господин президент. Я думаю, мы развиваемся, мы формируем видение нашего будущего. Гераклит сказал, что война – это отец перемен. Но война, действительно, определяет видение будущего, видение будущего Украины вместе с партнерами и с друзьями Мы – Великобритания и другие партнеры – будем поставлять оборудование, технологии, ноу-хау, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед страхолетиями вторжения, чтобы Украина никогда не предстала перед шантажом или угрозой любым способом", — подчеркнул он.

Джонсон отметил, что остается сделать немало, чтобы обеспечить успешность и победу Украины, а также поражение Путина.

"В последние несколько часов я увидел немало вашей страны, это действительно замечательная страна. Впрочем, я увидел трагические последствия войны. Войну, которую нельзя оправдать. Это война, которая не имеет необходимости. Даже в течение нескольких часов пребывания в Киеве, после общения с Вами и Вашими коллегами я не сомневаюсь, что независимая и суверенная Украина восстанет по результатам этой войны. Поэтому спасибо за мужество народу Украины. Слава Украине!", — резюмировал премьер Великобритании.

Владимир Зеленский и Борис Джонсон сделали заявления для представителей СМИ по итогам встречи

Напомним, Борис Джонсон заявил, что для Украины собрано еще 1,5 миллиарда евро помощи.

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