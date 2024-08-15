"Война – это всегда математика": почему Берлинская продвигает концепцию Инженерной ставки

Большинство проблем, с которыми Украина столкнулась после начала полномасштабной войны, можно было бы предусмотреть через несколько лет и своевременно принять необходимые меры.

Украине нужен инструмент, который позволит "посмотреть за горизонт" на год-полтора вперед. И таким инструментом может стать инженерная ставка.

Что предполагает концепция Инженерной ставки, рассказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в интервью "Главкому".

Мария Берлинская подчеркнула, что "война – это всегда математика", так что можно вычислить необходимое количество и качество сил и средств для наиболее рационального их применения в войне. Именно такой подход используют россияне, когда планируют свои комбинированные атаки ракетами и дронами.

"Например, к ударам по объектам энергетики они привлекают своих лучших энергетиков, чтобы ударить туда и так, где невозможно будет восстановить. Я к чему привожу этот пример? Нам нужно всегда считать. Войну можно просчитывать заранее через математическое моделирование. – это концепция, которая предусматривает отбор лучших разработчиков военных технологий в Украине для консолидации усилий по развитию технологических решений, прогнозирование последующих шагов врага в технологиях, создание преждевременных контрмер", – отметила Берлинская.

Она объяснила, что суть идеи состоит в том, чтобы "проанализировать коллективным умом" лучших специалистов ситуацию и спрогнозировать ее развитие.

"Это позволит создавать решения, которые дадут нам технологическое преимущество и нивелируют те достижения, которые есть у России. Если мы этого не сделаем, мы будем всегда тушить пожар на позавчера", — отметила основательница "Центра поддержки аэроразведки".

Мария Берлинская напомнила, что задолго до начала полномасштабной войны около десятка экспертов говорили о необходимости обеспечить армию FPV-дронами и средствами РЭБ, но к ним никто не прислушался.

"Не подумали за несколько лет о FPV – сейчас имеем такую лихорадку. Хотя это было абсолютно предсказуемо… Чтобы не повторять этих ошибок, и нужна Инженерная ставка. Поскольку мы находимся в самой большой, масштабной технологической войне в истории человечества, то победит та сторона, у которой более сильные технологии", – подчеркнула Мария Берлинская.

Она добавила, что концепция Инженерной ставки "полностью прописана" и в любой момент может быть представление президенту, ведь именно он как Верховный главнокомандующий может принять решение о ее создании.

"Если Владимир Зеленский примет соответствующие решения, то его вынуждены будут выполнять – даже чиновники, которые часто саботируют много ежедневных задач", – подчеркнула Мария Берлинская.

Напомним, в начале войны ни украинское правительство, ни дипломаты и даже военные не верили в то, что Запад предоставит нашему государству современную авиацию. Но общественные активисты продолжали давить на все возможные рычаги, "выбивая" для Украины истребители F-16. Мария Берлинская назвала людей, сыгравших ключевую роль в получении Украиной истребителей F-16.

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