"Война городов": "Флэш" предупредил об угрозе локальной катастрофы в Украине

Россия может устроить Украине локальную катастрофу: «Флэш» предупредил о новой «войне городов»

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Россия все больше сосредотачивается на атаках по украинским городам и гражданской инфраструктуре, пытаясь создать проблемы в тылу.

О «войне городов» предупредил советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флэш», передают «Новини.LIVE».

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По его словам, характер войны постепенно меняется. Основная технологическая борьба все больше перемещается в украинский тыл.

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«Я вообще считаю, что это для нас проблема номер один. Потому что мы удержали фронт, мы его уже держим. Мы все понимаем, что сейчас идет вопрос не столько о войне фронтов, сколько о войне городов. Есть такой термин — "война городов"», — объяснил Бескрестнов.

Почему «Флэш» не считает мобилизацию 300 тысяч россиян решающей

Бескрестнов убежден, что даже масштабное пополнение российской армии не обязательно изменит ситуацию на поле боя.

«Даже если они мобилизуют дополнительно 300 тысяч человек, это ничего не решает. Мы просто сделаем больше FPV, сделаем больше экипажей, которые будут атаковать россиян», — отметил советник президента.

Большую обеспокоенность Бескрестнова вызывает возможность того, что Россия сможет устроить масштабные проблемы для гражданского населения в украинских городах.

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«А вот если они сделают нам гражданскую локальную катастрофу, это будет проблема для нас. Надо этого ожидать. Именно поэтому мы предупреждаем украинцев, что нужно иметь запасы на случай чрезвычайных ситуаций», — подчеркнул он.

Напомним, что сегодня РФ ударила по электропоезду Днепр — Запорожье на железнодорожном вокзале в Днепре. В результате удара погибли 14 человек, есть раненые.

Кроме того, РФ ударила по центру Чернигова, в результате чего погибли 15-летние школьницы.

Также в Кременчуге (Полтавская область) вражеский БпЛА попал в многоквартирный жилой дом. По последним данным, трое погибших. Среди пострадавших есть трое детей.

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