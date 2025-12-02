"Война идет к своему завершению": Вениславский объяснил, что на это указывает

Нардеп Федор Вениславский

Реклама

Нардеп Федор Вениславский считает, что война России против Украины идет к завершению. Вероятно, это произойдет в начале 2026 года.

Об этом он рассказал в интервью Telegraf.

«Свой политический прогноз и мнение я не изменил. Более того, то, что произошло: ультиматум и попытка быстро достичь какого-то результата, подтверждает, что я прав. Если уж такие действия происходят, то это свидетельствует о том, что наши американские партнеры хотят приложить максимум усилий, чтобы остановить войну», — пояснил он.

Реклама

Он вспомнил свои слова о том, что как только состоится встреча президентов Украины и США, а затем Украины, США и наших европейских партнеров, время завершения войны можно будет рассчитывать наверняка неделями, а не месяцами. Вениславский считает, что все к этому идет.

«Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас есть еще декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно продолжаться годами», — заключил он.

Ранее мы писали о том, что в США прошли переговоры американской и украинской делегаций. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что «достигнут прогресс», в то же время «много работы впереди».

Зеленский заявил, что в США работа велась на основе Женевского документа, и он был доработан. Украинские дипломаты работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и участники Коалиции желающих были вовлечены в наработку решений. «Украина воспринимает всю дипломатическую работу совершенно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и гарантированной безопасности. Именно такой интерес нужно вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами», — добавил президент.

Реклама

Как сообщал секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий делегацию Украины, за два очень продуктивных дня в США было проведено много часов встреч и переговоров. Он заверил, что сторонам удалось добиться прогресса, при этом многие вопросы нуждаются в доработке.