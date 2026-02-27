Война идет, но Украина и США уже обсуждают послевоенное будущее: детали от Reuters

Война. / © Associated Press

Чиновники Украины и США провели переговоры по послевоенному восстановлению. Встреча состоялась, несмотря на тупик в переговорах с Россией. Киев рассчитывает завершить ключевые детали урегулирования на трехсторонней встрече, которая состоится в начале марта.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что восстановление Украины после разрушений, нанесенных российскими атаками и боевыми действиями на передовой, стало важным элементом более широких переговоров при посредничестве США по прекращению войны, которая длится уже пятый год.

В то же время Вашингтон давит на Киев, чтобы обеспечить мир в самом большом конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Однако, говорится в статье, РФ и Украина остаются разными в своих позициях.

Трехсторонняя встреча Украины, РФ и США

Украинский президент Владимир Зеленский после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что предположительно трехсторонние переговоры состоятся в Абу-Даби в начале марта. Их цель — подготовить почву для встречи лидеров Украины и России.

«Все должно быть финализировано. Все, что было достигнуто для реальных гарантий безопасности и подготовки встреч на уровне лидеров. Это именно тот формат, который может решить очень многое. Наконец, ключевые вопросы решают лидеры. Именно этот формат может решить многое. В конце концов лидеры решают ключевые вопросы», — заявил Зеленский.

В переговорах в Женеве приняли участие специальный посланник США Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. В свою очередь, росСМИ сообщили, что спецпосланник «фюрера» России Кирилл Дмитриев также провел переговоры с американскими чиновниками в Швейцарии.

Российское чиновник от каких-либо комментариев отказался. Но Рустем Умеров подчеркнул, что переговорщики работают над экономическими и вопросами безопасности, чтобы «сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России как можно более содержательной».

Издание пишет, что Киев надеется привлечь около 800 млрд долларов. государственных и частных средств в течение следующих 10 лет для восстановления страны.

Массированная атака РФ 26 февраля

За несколько часов до начала переговоров Россия атаковала Украину, запустив 420 беспилотников и 39 ракет. Десятки человек получили ранения. Разрушение инфраструктуры фиксируют в восьми регионах.

«В последние месяцы РФ сосредоточила ракетные удары и удары с использованием БПЛА на энергетическом секторе Украины, уничтожая электростанции и подстанции, погружая целые города и регионы в длительные отключения электроэнергии», — пишет Reuters.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что своими атаками «Путин делает ставку на большее террора, нападений и агрессии».

Российские войска постепенно прорываются на участках 1200-километровой линии фронта, угрожая ключевым «городам-крепостям» на востоке Донецкой области и продвигаясь в 20 км от юго-восточного города Запорожья.

Москва заявила, что Киев должен уступить последние 20% промышленно развитого Донецка, которые она контролирует. Украина заявляет, что не откажется от территории, в защиту которой погибли тысячи человек.

Земельные вопросы и контроль Запорожской АЭС остаются самыми сложными пунктами. В то же время США усилили давление на Россию, замедлив продажу международных активов нефтяной компании «ЛУКойл», чтобы стимулировать прогресс в мирных переговорах, пишет СМИ.

Как сообщалось, 26 февраля Украина провела переговоры с США в Женеве Стороны работают над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций. Известно, что идет подготовка к новому раунду переговоров с участием Украины, США и России.