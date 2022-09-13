Война изуродовала тело ребенка: во Львове прооперировали пострадавшего при обстреле в Бахмуте мальчика

Он вместе с братом прятался в подвале, когда произошел обстрел. Дети, прячась подальше, зацепили кастрюлю с кипятком и получили тяжелые ожоги.

О спасении маленького жителя Бахмута рассказывают на странице Первого медицинского объединения Львова.

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Кириллу — 10 лет. Война уже дважды разрушила его дом. Недавно — в Бахмуте, восемь лет назад — в Горловке. Тогда, прячась в подвале от обстрелов, Кирилл с братом зацепили кастрюлю с кипятком. Ожоги остались по всему телу у обоих. Растущему телу рубцы мешают двигаться. Мальчику тяжело сгибать колени, возникают проблемы во время хождения", — рассказывают историю мальчика медики.

Единственным выходом для ребенка стала пластическая операция, в ходе которой хирурги пытались восстановить подвижность конечностей.

Операцию ребенку проводили американские хирурги Стив Ортен и Крейг Хобар. Во Львове они помогают детям с сложными врожденными пороками, минно-взрывными травмами лица и послеожоговыми дефектами.

На счету врачей – 15 консультаций, 3 операции и 2 эстетические процедуры. Самому маленькому пациенту было 5 лет, самому старшему — 17.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковской области. Отмечается, что российские военные в связи с успешными действиями ВСУ на фронте вынуждены предоставить приоритет экстренным оборонным действиям.

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